السفارة الأمريكية: فوز ماما ماجي بجائزة المرأة الدولية الشجاعة يتوافق مع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وجهت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة التهنئة للسيدة ماجدة جبران، المعروفة أيضاً باسم ماما ماجي، التي تتسلم جائزة المرأة الدولية الشجاعة من وزير الخارجية مايك بومبيو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب في العاصمة واشنطن اليوم 7 مارس.

ووصفت السفارة الأمريكية فى بيان لها اليوم، ماما ماجي بأنها تجسد نموذجاً للشجاعة والقيادة المنشودة للارتقاء بالأشخاص الأقل حظا، ودعم المشاركة المجتمعية، وتعزيز وضع المرأة في مصر.

وأكدت السفارة الأمريكية أن جهود ماما ماجي تتوافق مع الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي تهدف إلى تعزيز ودعم اقتصاد متنامي ، ومواطنين أصحاء ومتعلمين، ولذا تفخر السفارة الأمريكية بعرض إنجازات ماما ماجي.

وأشارت السفارة الامريكية الى ان ماما ماجي تعد أول امرأة مصريه تحصل على هذه الجائزة.

وتأتي الجائزة تكريماً لتفاني ماما ماجي في تحسين حياة عشرات الآلاف من الأطفال الفقراء في مصر، حيث أسست منظمة "ستيفن تشلدرن" غير الحكومية لخدمة ورعاية الأطفال الأقل حظا من جميع الخلفيات في حي المقطم، من خلال توفير الطعام، والملابس، والتعليم المجاني، والتوجيه، فضلاً عن توفير التدريب المهني للراشدين.

ومن خلال فروعها التي تمتد الآن في جميع محافظات مصر تقريبًا، ينتشر أكثر من ألفي متطوع تابعين لستيفن تشلدرن لتقديم الدعم والمشورة وتقديم البطانيات والوجبات وتسهيل العلاج الطبي.

ومن خلال أكثر من 100 مركز تعليمي مجتمعي أسسته منظمة ستيفن تشلدرن، يتلقى الأطفال تعليما أساسيا مجانيا ويحضر الكبار دروسًا لمحو الأمية، مما يمنحهم الأدوات التي يحتاجونها لكسب معيشتهم وإخراج أنفسهم من الفقر.

ويذكر أنه وفي عامها الثالث عشر، تُمنح الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة للنساء من جميع أنحاء العالم اللواتي أظهرن شجاعة وقيادة اسثنائيه في دعم ونشر السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الرغم مما يكتنفه ذلك في أغلب الأحيان كم مخاطرة شخصية و تضحية.

ومنذ تأسيس هذه الجائزة في مارس 2007، كرّمت وزارة الخارجية أكثر من 120 امرأة من أكثر من 65 دولة مختلفة.