النني: نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا

هنأ محمد النني، لاعب بشكتاش، زملائه في الفريق، بالفوز الهام الذي تحقق بالأمس، على أنقرة جوجو 2-1، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري التركي.

ونشر النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» تغريدة قال فيها :"أحسنتم ياشباب، مباراة جيدة، وشكرًا على الدعم المذهل من جماهيرنا الرائعة، فنحن نسير على الطريق الجيد من أجل تحقيق هدفنا".

وشارك النني، نجم المنتخب الوطني، خلال المباراة كاملة، ليقود بشكتاش للفوز الثاني على التوالي.

وبهذا الفوز رفع بشكتاش رصيده إلى النقطة 43، في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أنقرة جوجو عند النقطة 20 في المركز الـ17.

Well done boys good work and thanks for amazing support from our amazing fans we are in the good way to our target 🦅🦅 pic.twitter.com/28YRE5pPWW