 ممثلو ادعاء في كوريا الجنوبية يقدمون طلبا لاعتقال الرئيس السابق يون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ممثلو ادعاء في كوريا الجنوبية يقدمون طلبا لاعتقال الرئيس السابق يون

وكالات
نشر في: الأحد 6 يوليه 2025 - 1:37 م | آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 1:38 م

قال مكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية في بيان إن فريقا خاصا من ممثلي الادعاء قدم، اليوم الأحد، طلبا لاعتقال الرئيس السابق يون سوك يول بتهم تتعلق بالتمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية العام الماضي.

وجاء في البيان الصادر عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في أحداث الثالث من ديسمبر كانون الأول أن "طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة"، وفقا لرويترز.

وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد حوالي ست ساعات من إصداره عندما صوت النواب لصالح إسقاطه.

ووفقا لمسؤولين من لجنة المحققين الخاصة، جرى استدعاء يون أمس السبت وخضع لاستجواب استمر لساعات أمام اللجنة في إطار التحقيق المرتبط بتهم التمرد.

ولم تقدم لجنة‭ ‬ممثلي الادعاء أدلة موثوقة على التهم التي تسعى إلى توجيهها ليون، وقال محاموه في بيان إن فريقه القانوني يعتزم "التوضيح أمام المحكمة أن طلب إصدار مذكرة اعتقال غير معقول".

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