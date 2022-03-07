إعدام 12 طن لحوم وأجبان منتهية الصلاحية في البحيرة

أعدمت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الأحد، 12 طن من السلع الغذائية واللحوم والاجبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية، والتى كان قد تم ضبطها بالحملات التموينية المكثفة خلال الفترة الماضية حيث تم اعدامها بطريقة آمنة غير ضارة بالبيئة وبحضور كافة الجهات المعنية تنفيذ لقرارات النيابة العامة.

ومن جانبه اكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.