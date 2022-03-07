 بلينكن عن تقارير تجنيد سوريين للقتال مع روسيا في أوكرانيا: لا يمكنني التأكيد - بوابة الشروق
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بلينكن عن تقارير تجنيد سوريين للقتال مع روسيا في أوكرانيا: لا يمكنني التأكيد

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 2:02 م | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 2:02 م
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا يمكنه تأكيد التقارير بشأن تجنيد بعض السوريين للقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى ليتوانيا، اليوم الاثنين، أنه سيتم فرض عقوبات على صادرات روسيا العسكرية، لافتًا إلى الاستمرار في زيادة الضغط على روسيا ودعم أوكرانيا.

وأشار بلينكن، إلى أنّ الصين عليها أن تتحدث بصوت أعلى، وذلك في إشارة إلى ضرورة استخدام علاقاتها مع روسيا للدفع نحو وقف الحرب.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.

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