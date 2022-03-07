وزير داخلية أوكرانيا: روسيا تعمل على إغلاق الممرات الإنسانية

قال وزير الداخلية الأوكراني إن روسيا تعمل على إغلاق الممرات الإنسانية، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وأكدت لجنة الصليب الأحمر الدولية، أن أحد الممرات الآمنة التي أعدت لإجلاء المدنيين الأوكرانيين من مدينة ماريوبول كانت «ملغومة»، وذلك عقب فشل محاولة إجلاء المدنيين من المدينة الساحلية المحاصرة جنوب شرق أوكرانيا، في الوقت الذي تتبادل فيه كييف وموسكو الاتهام بخرق شروط عملية الإجلاء.

وقال مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دومينيك ستيلهارت، في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز عربية»، إن المشكلة أو التحدي (في مسألة الممرات الانسانية) هو توصل الجهتين إلى اتفاق يكون ملموسا وعمليا ودقيقا.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.