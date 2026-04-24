السفير نبيل نجم: بناء العمل العربي المشترك يحتاج أسسًا واضحة تضمن استمراريته

قال السفير نبيل نجم، سفير العراق الأسبق لدى القاهرة، إن مصر وسوريا والسعودية كانت تُعدّ، في رؤية الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، دولاً محورية في العمل العربي المشترك، باعتبارها ركائز أساسية في بنية الأمة العربية.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الواقع العربي كان يعاني من حالة انقسام تاريخية، انعكست على مختلف مستويات التعاون، بما في ذلك قضايا السفر والعلاقات الرسمية.

وأوضح أن أي محاولة للقفز فوق هذه التحديات دون تهيئة القواعد المؤسسية اللازمة لا يمكن أن تحقق نتائج مستدامة.

وأكد نجم، أن بناء العمل العربي المشترك يحتاج إلى أسس واضحة تضمن سلامة الاستمرارية.

ولفت إلى أنه خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، وفي ظل تصاعد التوترات في المنطقة، كانت هناك دعوات عربية وإسلامية لتشكيل قوات أو تحركات عسكرية باتجاه فلسطين.

وأوضح أنه في ذلك السياق صدرت تصريحات من بعض المسؤولين الإيرانيين تتحدث عن رغبة في دعم القضية الفلسطينية.

ونوه إلى أن الجانب العراقي كان يطالب حينها بضرورة التنسيق المسبق وتحديد آليات واضحة لأي تحرك من هذا النوع، بما في ذلك طلب إبلاغه بالتفاصيل المتعلقة بالخطط أو مسارات التحرك العسكري المقترح، مشيراً إلى أن المقترح لم يُستكمل بسبب رفض إيران المرور عبر العراق.