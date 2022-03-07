 توزيع ٧ أطنان لحوم على مراكز مبادرة حياة كريمة بالبحيرة - بوابة الشروق
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توزيع ٧ أطنان لحوم على مراكز مبادرة حياة كريمة بالبحيرة

غادة الدسنوسي
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 8:01 م | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 8:01 م

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستهداف القرى الأكثر احتياجاً وقرى مبادرة "حياة كريمة" بنطاق المحافظة، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي بالقرى الأكثر احتياجاً بالبحيرة.

وأوضح آمنة أن مديرية الأوقاف بالبحيرة قامت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة بديوان العام واستلمت ٧ أطنان لحوم صكوك أضاحي، وتم إيداعها في ثلاجات معدة بمعرفة التضامن الاجتماعي وجاري توزيعها على قرى الوحدات المحلية الواقعة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة الثمانية، وهي دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وأبو المطامير وحوش عيسى ووادي النطرون والدلنجات وإيتاي البارود.

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