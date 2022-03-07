المفوضية الأوروبية تبحث طلب أوكرانيا الانضمام للتكتل بعد التماس زيلينسكي

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تبحث المفوضية الأوروبية حاليا الطلبات المقدمة من أوكرانيا وكذلك جورجيا ومولدوفا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من تعرضها لعدوان روسي بعد غزوها لأوكرانيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية للمجلس الأوروبي في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين إن دبلوماسيين أوروبيين طلبوا من المفوضية إبداء الرأي حيال تلك الطلبات.

وتتولى فرنسا حاليا الرئاسة الدورية لدول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.

وتأتي تلك المشاورات بعد أن دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في نظر محاولة كييف الحصول على عضوية التكتل في ضوء الغزو الروسي لبلاده.

وفي جلسة خاصة للبرلمان الأوروبي عقدت الأسبوع الماضي لبحث الغزو الروسي لأوكرانيا، قال زيلينسكي: "أثبتوا أنكم معنا". وتلى ذلك طلبين تقدمت بهما جورجيا ومولدوفا يوم الخميس الماضي.