موسكو: سحب الغرب للأصول الروسية يتعارض مع القانون الدولي وسيتعين إعادتها

أكد القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوجفينوف اليوم الثلاثاء، أن أي شكل من أشكال سحب الأصول الروسية في الغرب؛ يتعارض من القانون الدولي، مشيرا إلى أنه سيتعين على بروكسل أن تقوم بإعادتها عاجلا أم آجلا.

وقال المندوب الروسي - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الخدمة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي أقرت بأنه سيتعين إعادة الأصول الروسية، مشيرا إلى أنه في حالة فقدانها لسبب ما سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى تعويض روسيا من ضرائب الأوروبيين.

وكانت الدول الغربية قد جمدت حوالي نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية بما يقدر بنحو 300 مليار دولار، كما درست المفوضية الأوروبية إمكانية استخدام الأصول المجمدة الروسية لاحتياجات كييف.