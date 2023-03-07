وزير الطاقة الأوكراني: تلقينا مساعدات في قطاع الكهرباء من 30 دولة

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تلقت 450 شحنة من معدات الطاقة، يبلغ وزنها الإجمالي 5650 طنا، من برنامج المساعدات الإنسانية من شركائها الدوليين منذ بدء الحرب الشاملة التي شنتها روسيا على الأراضي الأوكرانية، في فبراير من العام الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

ونقل مراسل "يوكرينوفورم" عن جالوشينكو تصريحاته التي أدلى بها في بيان للموقع الصحفي للوزراة.

وأشار جالوشينكو إلى أنه: "بفضل تلك المساعدات، تمكنا من استعادة عدد كبير منشآت البنية التحتية للطاقة التي استهدفها الروس بصواريخهم ومدفعيتهم وطائراتهم المسيرة. إن هذا يعد إسهاما كبيرا يدعم استقرار الطاقة في أوكرانيا، ومن ثم تحقيق النصر في المستقبل".

يشار إلى أن المساعدات المذكورة تضمنت أكثر من 1700 مولد كهرباء ونحو ألف محول وغلايات غاز متنقلة ومعدات خاصة ومعدات جهد عالي لإصلاح خطوط نقل الكهرباء ومعمل كابلات متنقل، وتلقت أوكرانيا بشكل عام، مساعدات من نحو 30 بلدا.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، في ختام تصريحاته: "بفضل المعدات التي قدمها الشركاء، تمكنا من استئناف الخدمات المعنية بإمدادات الكهرباء والتدفئة لملايين الأوكرانيين، وتجاوزنا فصل الشتاء الصعب للغاية، ونستعد حاليا بشكل فعلي لاستقبال موسم التدفئة المقبل. إن التحالف الدولي لم يساهم في أمن الطاقة الخاص بنا فحسب، بل ساهم أيضا في أمن الطاقة العالمي".