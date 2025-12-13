الكشف عن بطاقة التهنئة الملكية بالعام الجديد في إسبانيا

كشفت العائلة المالكة الإسبانية، عن بطاقتها للتهنئة بالعام الجديد 2026، حيث اختار الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا صورة عائلية خريفية دافئة، يغلب عليها الطابع الطبيعي والبساطة الراقية.

وقالت مجلة "جالا" الفرنسية إنه "في كل عام، تتحول بطاقات المعايدة الملكية إلى نافذة خاصة تطل منها العائلات الحاكمة على الجمهور، كاشفة جانبًا أكثر حميمية من حياتها.

وأوضحت المجلة أن "العائلة المالكة الإسبانية اختارت كسر الرسميات وتقديم بطاقة تهنئة بسيطة، طبيعية ومليئة بالدفء، تعكس روح القرب والعفوية أكثر من أي وقت مضى".

وكما جرت العادة مع اقتراب الأعياد، تتنافس العائلات الملكية الأوروبية، من وندسور إلى جريمالدي وبوربون، على تقديم صور متقنة لبطاقات المعايدة.

ولم تخرج العائلة المالكة الإسبانية عن هذه القاعدة، إذ اختارت للعام الثالث على التوالي صورة حصرية التُقطت خلال يوم ذي دلالة خاصة، بحسب المجلة الفرنسية.

والتقتطت الصورة في 25 أكتوبر الماضي في بلدة فالديسوتو بإقليم أستورياس، أثناء مراسم تسليم جائزة القرية النموذجية، التي تكرم القرى الريفية الصغيرة وتحتفي بجمال طبيعتها ومناظرها الخلابة.

ويعكس هذا الاختيار المكانة الرمزية لإمارة أستورياس لدى الملك والملكة وابنتيهما، إذ سبق أن كانت محور بطاقات عيد الميلاد في العامين الماضيين.

في الصورة، يظهر الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا مع الأميرتين ليونور وصوفيا أمام خلفية من أوراق الشجر الخريفية بدرجاتها الذهبية والنحاسية، وتحت ضوء ناعم يعكس أجواء نهاية الخريف.

وتحمل البطاقة عبارة بسيطة: "عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة 2026، مكتوبة بخط مستوحى من طبعة دون كيخوتة لعام 1780، في لفتة أنيقة إلى التراث الطباعي الإسباني".