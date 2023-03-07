الداخلية السعودية: إعدام إرهابي قتل رجال أمن

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق أحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعد إدانته بقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم، وإلقاء قنابل حارقة (مولوتوف) على سيارات الجهات الأمنية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن "سعوديا أقدم على الانضمام إلى خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم، وإتلاف الممتلكات العامة، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، وإطلاق النار على رجال الأمن وحيازة ورمي قنابل (مولوتوف ) على سيارات الجهات الأمنية، وحمله السلاح والتجول به بهدف ترويع الآمنين وزعزعة الأمن".

وتابعت أنه "بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا".

وأكدت الوزراة "حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دمائهم"، محذرة "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".