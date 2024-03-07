تامر عبد الحميد: صفقات الزمالك مفتاح التتويج بكأس مصر

أكد تامر عبد الحميد، لاعب منتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك قادر على الفوز على غريمه التقليدي الأهلي في نهائي كأس مصر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

أضاف تامر عبد الحميد في تصريحات لبرنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الصفقات التي أبرامها الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ستكون كلمة السر في تتويج الزمالك بكأس مصر على حساب الأهلي، بعد ظهورهم بمستوي متميز خلال المبارايات الماضية مع الفارس الأبيض.

وواصل تامر عبد الحميد، أن إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغينى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في صالح البرتغالي جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، بسبب إراحة بعض اللاعبين قبل مواجهة الأهلي، مشددا على جوميز احترام للنادي الأهلي في مباراة نهائي كأس وعدم استهتاره بالخصم كونه يملك لاعبين متميزين.

وتابع تامر عبد الحميد، أن يجب على البرتغالي جوميز الدفع بعبد الله السعيد أساسياً في مباراة الأهلي، مؤكدا أن حظوظ الزمالك بالفوز كبيرة جداً، محذراً لاعبي الزمالك من خطورة رباعي الأهلي محمد عبد المنعم، على معلول وبيرسي تاو وحسين الشحات.