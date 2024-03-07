أمريكا: حبس المسئولة عن الأسلحة في موقع فيلم رست على خلفية حادث مقتل هالينا هتشينز

خلصت محكمة إلى إدانة هانا جوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في موقع فيلم "رست" بالإهمال، بعد السماح بوجود رصاص حي في موقع تصوير الفيلم؛ ما أدى لإطلاق الممثل أليك بالدوين للرصاص دون قصد أثناء التصوير، ومقتل مديرة التصوير هالينا هتشينز.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه بعد ساعتين من التشاور في قاعة المحكمة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، خلصت لجنة القضاة إلى إدانة جوتيريز بالقتل غير العمد، ولكنها برأتها من تهمة التلاعب بالأدلة. وتواجه جوتيريز الآن عقوبة السجن لفترة تصل إلى 18 شهرا.

وأصدرت أسرة جوتيريز بيانا بعد صدور الحكم قالت فيه إنها " تتطلع" لامتثال كل شخص مسؤول عن مقتل هتشينز للعدالة، في إشارة واضحة لبالدوين، الذي يمثل للمحاكمة لاتهامه بالقتل غير العمد في يوليو المقبل.

ويذكر أن الحادث وقع في أكتوبر 2021، بعد أسبوعين من بدء تصوير الفيلم أثناء قيام بالدوين بالتدريب على سحب المسدس من مكمنه.

وأطلق بالدوين النار على هيتشيز (42 عاما) الأم لولد، كان يبلغ من العمر حين ذاك تسعة أعوام، واخترقت الرصاصة جسد هيتشيز وأصابت كتف المخرج جويل سوزا، الذي نجا وأدلى بشهادته في المحكمة.