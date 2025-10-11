الأمم المتحدة : نعمل على خطة واسعة لإيصال المساعدات لجميع سكان غزة

أعلن منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، عن خطة إنسانية واسعة النطاق تهدف إلى إيصال المساعدات الحيوية إلى جميع سكان قطاع غزة خلال فترة 60 يوماً، وذلك، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما وصفه المسئول الأممي بأنه "يفتح الباب أمام دخول المساعدات بشكل غير مسبوق".

وقال فليتشر، في مقابلة مع تلفزيون "الشرق": "لدينا مهمة كبيرة في انتظارنا في غزة، وعلينا أن نصل إلى مئات الآلاف من الأشخاص خلال الأيام القليلة المقبلة لنقدم لهم الرعاية والماء والأدوية والغذاء. نحن مصممون على أن تدخل آلاف الشاحنات إلى القطاع".

وأضاف أن الأمم المتحدة وضعت خطة ميدانية محكمة، رغم صعوبة الوضع الأمني على الأرض، موضحاً أن نحو 170 ألف طن متري من المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية الأخرى جاهزة للدخول إلى قطاع غزة.

وأكد أن الهدف هو الوصول إلى 2.1 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، مع دعم المخابز. كما سيتم تقديم مساعدات نقدية مباشرة إلى 200 ألف أسرة لتمكينها من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية بكرامة.

وقالت الأمم المتحدة، الخميس، إن نحو 170 ألف طن متري من المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الأخرى جاهزة للدخول إلى قطاع غزة، مؤكدة أنها تنتظر موافقة إسرائيل.

وأشار فليتشر إلى أن فرق الأمم المتحدة تسعى إلى زيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة يومياً إلى المئات، إضافة إلى توفير المأوى والطاقة الكهربائية والإمدادات الطبية والغذاء بشكل أسبوعي، مؤكداً أن "هناك الكثير من الأرواح التي يمكن إنقاذها، ونحن بحاجة إلى التمويل والدعم ومساعدة الجميع".

وذكر أن شركاء الأمم المتحدة عازمون على زيادة الدعم اللازم للإنتاج المحلي للمواد الغذائية، وفحص ومعالجة سوء التغذية، واستعادة الخدمات الصحية الأساسية، وإصلاح شبكة المياه، فضلاً عن زيادة المآوي الطارئة.

وفي ما يتعلق بالأمن، شدد المسئول الأممي على ضرورة تأمين ممرات آمنة ومعابر خالية من التعقيدات البيروقراطية لضمان وصول المساعدات دون عوائق، مطالباً جميع الأطراف بتوفير الحماية للعاملين الإنسانيين.

واختتم فليتشر بالقول: "العمل في غزة صعب وخطير، وقد فقدنا العديد من الزملاء خلال السنتين الماضيتين، لكننا مصممون على إعادة الأمل للمدنيين وإنهاء حالة الجوع في القطاع".

• الانسحاب إلى الخط الأصفر

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول وقف النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة، بعدما سحب قواته في قطاع غزة إلى الخط الأصفر، أول خط انسحاب من القطاع بموجب خطة ترمب لإنهاء الحرب، وذلك بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، على الاتفاق، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي أولي بالتزامن مع الإفراج عن المحتجزين.