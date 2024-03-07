لجنة حقوقية: المملكة المتحدة يجب أن تفعل المزيد للتصدي للعنف ضد النساء

قالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية، إن جهود الشرطة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في المملكة المتحدة بحاجة لـ"تحسن عاجل".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن اللجنة القول، إن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي أن تقوم به الحكومة للوفاء بأهداف تحسين سلامة النساء والفتيات.

وتأتي النتائج التي توصلت إليها اللجنة في نفس الأسبوع الذي قال فيه مفوض شرطة العاصمة مارك رولي، إن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات بحاجة لنفس مستوى التمويل مثل الكفاح ضد الإرهاب أو الجريمة المنظمة.

وقال رولي لمجلس إدارة شرطة لندن أمس الثلاثاء، إن هناك مئات الآلاف من الرجال في بريطانيا يمثلون تهديدا للنساء والفتيات وأن حجم المشكلة يعني أنه يجب التعامل معها بوصفها تهديدا للأمن الوطني.

وقالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان، إن توصياتها للمساعدة في تحسين سلامة النساء والفتيات تشمل قيام الحكومة بـ"إيلاء أولوية لاتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لشيوع العنف ضد النساء والفتيات والتي ترتكبها الشرطة".

ومن ناحية أخرى، فإنه من بين "المجالات التي تحتاج لتحسن عاجل"، قالت اللجنة إن معدلات الملاحقة القضائية في الجرائم الجنسية مازالت "متدنية بشكل غير مقبول"، وأن الوصول إلى أماكن العنف الأسري "سيء بشكل مقلق".

كما دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الحكومة إلى الالتزام بحماية النساء المهاجرات اللائي يسقطن أيضا ضحايا للعنف.