أفغانستان ترحب بتصريحات إيجابية لمسئولين باكستانيين تجاهها

رحبت أفغانستان بالتصريحات الإيجابية الصادرة عن مسئولين باكستانيين في الآونة الأخيرة تجاه كابل.

وفي كلمة له، الأحد، خلال فعالية بالعاصمة كابل، تطرق سراج الدين حقاني، نائب وزير الداخلية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، إلى التصريحات الإيجابية لوزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق حق، إزاء كابل.

وأضاف حقاني، أن أفغانستان ترحب "بكل التصريحات التي تصدر بروح حسن النية والأخوة من الجميع".

وأكد حقاني، على التزام أفغانستان بمسؤولياتها تجاه أمن واستقرار المنطقة.

ومضى قائلا: نريد طمأنة الناس داخل أفغانستان وخارجها، والتأكيد على أن الأفغان لا يشكلون تهديدا ولا يحملون أي نوايا لإلحاق الضرر بأحد.

ودعا حقاني، الدول الأخرى للإسهام في إعادة إعمار أفغانستان، مبينا أن الأخيرة عانت بما فيه الكفاية بسبب الحروب والدمار والعداء.

وكان وزير الخارجية الباكستاني، قد صرح مؤخرا، أن إسلام أباد تتبنى مقاربة قائمة على "حسن النية" تجاه كابل، مبينا أن هذا الموقف قد يكون مفيدا لحل وخفض التوترات القائمة بين البلدين.

وعقب اشتباكات حدودية بينهما توصلت باكستان وأفغانستان إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت في 15 أكتوبر الماضي بدعم من تركيا وقطر.

ولاحقا عقد البلدان اجتماعات في الدوحة وإسطنبول لوضع تفاصيل وقف إطلاق النار، لكنها لم تثمر عن نتائج.