هآرتس: مقتل 27 أسيرا فلسطينيا من غزة أثناء اعتقالهم بمنشآت عسكرية إسرائيلية

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم الخميس، أن 27 أسيرا فلسطينيا من بين من اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة «توفوا أثناء احتجازهم» في منشآت عسكرية إسرائيلية منذ بداية الحرب.

وبحسب «هآرتس»، قال المعتقلون الذين أعيدوا إلى غزة إنهم شهدوا معاملة قاسية، بما في ذلك الضرب والإساءة، على أيدي الجنود وأثناء الاستجواب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش فتح تحقيقا في الوفيات، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وتقول إسرائيل إنها تنفذ حملات اعتقال في غزة، تزامنا مع عملياتها العسكرية العنيفة في القطاع.

وقبل أشهر، أثارت صور لمعتقلين فلسطينيين «عراة» إلا من ملابسهم الداخلية، في قطاع غزة، استياء دوليا.

ووقتها زعمت إسرائيل أنها تحتجزهم وتخضعهم للتحقيق، ثم تطلق سراح من يثبت عدم انتمائه لحركة حماس أو غيرها من الفصائل التي تقاتلها في القطاع.