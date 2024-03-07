ليتوانيا: روسيا تتوقع مواجهة طويلة الأمد مع الناتو

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قالت أجهزة المخابرات الليتوانية، اليوم الخميس، إن روسيا قادرة على مواصلة الحرب في أوكرانيا، وتوسيع قدراتها العسكرية الموجهة نحو الغرب.

وأوضحت أجهزة الاستخبارات في تقرير سنوي أن: "روسيا تخصص موارد هائلة للحرب في أوكرانيا ولا تظهر أي ميل لتهدئة الوضع، رغم إخفاقها في تحقيق أهدافها العملياتية".

وأضافت في تقريرها: "في الوقت ذاته، تستعد روسيا لمواجهة طويلة الأمد مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشرعت في إصلاح كبير لقواتها المسلحة".

وبحسب التقرير، ستحتاج روسيا إلى نحو عقد من الزمان لتنفيذ أهداف الإصلاح العسكري، بيد أن بعض الإصلاحات بدأت في كالينينجراد وغرب روسيا.

وقال العقيد إليجوس باولافيسيوس من وكالة الاستخبارات العسكرية لوكالة أنباء "بي إن إس": "لا تعني المواجهة أن الحرب أمر لا مفر منه، ينبغي أن ننظر إلى المواجهة طويلة الأمد على أنها الحرب الباردة الثانية".

وأضاف أنه يمكن إجراء عمليات تعبئة كبيرة بالقرب من الحدود.

وقالت أجهزة الاستخبارات الليتوانية، إن مدى وسرعة الإصلاحات العسكرية الروسية سيعتمدان على ما ستئول إليه الحرب في أوكرانيا.

وأعربت الاستخبارات الليتوانية، عن اعتقادها بأن روسيا ستكون قادرة على الحفاظ على وضعها الحالي لمدة عامين آخرين.