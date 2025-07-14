قررت لجنة الطعون على طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة مطروح، رفض الطعن المقدم من صابر رفاد، مرشح حزب النور على المقعد الفردي، ما يضعه خارج سباق الانتخابات المقبلة، فيما أعلنت أمانة الحزب اعتزامها اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا.

وكانت اللجنة قد استبعدت ملف ترشح رفاد، الحاصل على رمز "الفانوس"، بسبب نقص في مستندات موقفه من التجنيد، وهو ما دفعه إلى التقدم بطعن تم رفضه لاحقًا.

ونشرت أمانة حزب النور بمطروح بيانًا عبر صفحتها الرسمية، أكدت فيه دعمها للمرشح صابر رفاد، معتبرة أنه "خير من يمثل المحافظة ويعبر عن طموحات أبنائها"، مشيرة إلى أن اللجنة القانونية بالحزب ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.