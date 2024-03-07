شباب ورياضة دمياط تحتفل باليوم العالمي للمرأة

نظمت إدارة تنفيذ البرامج والمشروعات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، بالتعاون مع «الإدارة المركزية للتنمية الرياضية»، «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية» بوزارة الشباب والرياضة، المهرجان الرياضي الترويجي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، لدعم دور المرأة في المجتمع.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إشارة بدء مسيرة المشي عبر تقنية الفيديو كونفرانس على مستوى الجمهورية، وبحضور عبده الشعراوي، وكيل المديرية للرياضة، وعمرو شروش، مدير إدارة تنفيذ البرامج والمشروعات الرياضية، وعادل عبد المنعم مدير إدارة الرياضة، والعاملين بمديرية الشباب والرياضة بدمياط.

وأوضح الدكتور وليد الشاذلي في بيان له اليوم، أن ماراثون المشي انطلق من أمام الصالة المغطاة بمدينة رأس البر وحتى نادي رأس البر الرياضي، بمشاركة عضوات المشروع القومي لرياضة الفتاة و المرأة، وعضوات الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، وتضمن المهرجان بعض الألعاب و المسابقات الرياضية والترويجية للمشاركات، وتوزيع الجوائز على الفائزين.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.