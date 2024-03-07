قرر البنك المركزي الصربي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر التاسع على التوالي، في حين يتوقع محافظة البنك المركزي يورجوفانكا تاباكوفيتش عودة معدل التضخم في البلاد إلى النطاق المستهدف بنهاية العام الحالي.

وأعلن البنك استمرار سعر الفائدة عند مستوى 5ر6% وهو ما جاء متفقا مع توقعات جميع المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

ويكافح البنك المركزي معدل التصخم المرتفع عبر تشديد السياسة النقدية منذ أبريل 2022 وحتى يوليو من العام الماضي حيث زاد سعر الفائدة خلال تلك الفترة بمقدار 550 نقطة أساس.

وقالت تاباكوفيتش يوم الاثنين الماضي إن البنك يتوقع عودة معدل التضخم إلى ما بين 5ر1% و5ر4% في منتصف العام الحالي ثم يقترب من 3% بنهاية العام.

ومنذ وصل معدل التضخم في صربيا إلى ذروته وكانت 2ر16% قبل عام، تراجع باطراد، ومن المتوقع وصوله في الشهر الماضي إلى 5ر5% بحسب محافظة البنك المركزي.

ومن المقرر أن يعلن مكتب الإحصاء الصربي بيانات التضخم للشهر الماضي يوم 12 مارس الحالي.