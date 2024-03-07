ننشر أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك بأسوان

أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك بأسوان



حصلت "الشروق" على أسماء المصابين في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك، أمام قرية الرغامة بمدينة كوم أمبو في أسوان، والذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وتنوعت الإصابات ما بين الكسور والجروح المتفرقة بالجسم، وتم نقلهم بواسطة سيارات الأسعاف إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي الخدمات الطبية اللازمة.

- أسماء المصابين

يذكر أن أسماء المصابين في الحادث هم أحمد عوض مصطفى، 30 سنة، كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وآدم أحمد صلاح، 7 سنوات، كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وجابر محيي الدين نصر، 30 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وزينب سعيد أحمد، 23 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وفاطمة علي حامد، 50 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما أصيب أيضا أحمد أبو ضيف يوسف، 45 سنة، كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وجامع عوض نصر، 45 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وندى أحمد مصطفى، 4 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالرأس، وجنا أحمد مصطفى، 4 سنوات، كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وإيمان سعيد عبدالله، 23 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيسر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.