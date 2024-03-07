المركز الثقافى الهندى يطلق مسابقة كاريكاتير عن الشاعر طاغور ونجيب محفوظ

في إطار الاحتفال بذكرى ميلاد طاغور أطلق المركز الثقافي الهندي مولانا آزاد، بالقاهرة مسابقة لفن الكاريكاتير، يدور موضوعها عن رسم بورتريه كاريكاتورى للشاعر الهندي رابندراناث طاغور والأديب المصري نجيب محفوظ.

والمشاركة في المسابقة مفتوحة لجميع الفنانين المصريين، كما يسمح بالمشاركة لجميع الفنانين من مختلف دول العالم في المعرض وخارج المسابقة.

والأعمال المقدمة يجب أن تكون بدرجة وضوح 300 نقطة في البوصة، في صورة ملف بصيغة JPEG، وحجم A3، كما تقبل الأعمال بالألوان أو بالأبيض والأسود، وبأي أسلوب أو تقنية.

يومنح المركز الثقافي الهندي 3 جوائز للفنانين المصريين المشاركين، جائزة أولى وقدرها 1500 جنيه، جائزة ثانية وقدرها 1000 جنيه، جائزة ثالثة وقدرها 750 جنيه، سوف تقوم لجنة من كبار رسامى الكاريكاتير بفرز الأعمال واختيار الرسوم الفائزة، كما سيحصل جميع المشاركين المصريين الذين سيتم عرض أعمالهم على كتالوج، وشهادة مشاركة.

وتستمر المسابقة فى تلقى الأعمال حتى 30 مارس 2024، على البريد الإلكتروني: egyptcartoon2030@gmail.com

يوقام المعرض وحفل توزيع الجوائز خلال مايو المقبل، بمركز مولانا أزاد للثقافة الهندية بالقاهرة، ويدير المسابقة الفنان فوزي مرسي.

ورابندراناث طاغور (7 مايو 1861 - 7 أغسطس 1941) كان شاعرًا وكاتبًا مسرحيًا وملحنًا وفيلسوفًا ومصلحًا اجتماعيًا وتربويًا ورسامًا خلال عصر النهضة البنغالية، وأصبح في عام 1913 أول شاعر غير أوروبي ورسام، وأول شاعر غنائي يفوز بجائزة نوبل في الأدب.

ونجيب محفوظ (11 ديسمبر 1911 - 30 أغسطس 2006) أحد أشهر وأبرز الأدباء المصريين والعرب، وأول كاتب عربي يفوز بجائزة نوبل في الأدب عام 1988.