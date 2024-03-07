لبنك الأهلي يرفع العائد على الحساب اليومي وبنك مصر يرفع حساب المعاشات

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قام بنك مصر برفع العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذي العائد الشهري بمعدل 6% ليصل إلى 22% مقابل 16%، بحسب بيانات البنك على موقعه الإلكتروني.

ويقدم بنك مصر الحساب الجاري ذا العائد الشهري لأصحاب المعاشات بحد أدنى 1000 جنيه فأكثر بدورية صرف شهرية.

ويتيح البنك إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على الحساب، وإجراء جميع المعاملات البنكية من خلال فروع المصرف المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ورفع البنك الأهلي المصري العائد على حساب الأهلي اليومي (حساب جاري) بمعدل 3% ليصل أعلى عائد إلى 20% وفقا لرصيد الحساب؛ ويتم احتساب العائد وإضافته للحساب يوميًا.

جاء ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب “الأهلي اليومي” 500 ألف جنيه، وهو يعادل الحد الأدنى لاحتساب العائد.