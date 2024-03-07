حزب الله اللبناني يقصف مستوطنة كفربلوم في شمال إسرائيل

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء استهدافه مستوطنة كفربلوم الإسرائيلية بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.



وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، قصف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:10 من ‌‎مساء ‌‎ال‎يوم الثلاثاء (بتوقيت لبنان) مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم، بدوي صفارات الإنذار في مناطق كفر بلوم وكريات شمونا وبيت هيلل شمال إسرائيل، إثر إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان.

وفي إطار الاشتباكات التي تسيطر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، تنفيذه 9 عمليات ضد إسرائيل، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.