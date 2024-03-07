زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تكثيف المناورات الحربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى تكثيف "التدريبات الحربية الفعلية العملية" خلال زيارة لقاعدة تدريب عسكرية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس، في الوقت الذي تجرى فيه مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وخلال زيارته للقاعدة في المنطقة الغربية من البلاد يوم الأربعاء، تفقد كيم منشآت التدريب ووجه المناورات الفعلية للوحدات العسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وجاءت الزيارة بعد يومين من بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما السنوية "درع الحرية" يوم الاثنين لتعزيز الردع ضد "التهديدات النووية والصاروخية" لكوريا الشمالية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأدانت كوريا الشمالية المناورات المشتركة، محذرة من أن الدولتين ستدفعان "ثمنا غاليا".

كما وجه كيم الجيش بتعزيز التدريبات لتحسين قدراته القتالية لاحتواء الأعداء بـ "قوة هائلة"، وفقا لبيان باللغة الإنجليزية لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

ولطالما انتقدت بيونج يانج مثل هذه التدريبات العسكرية المشتركة باعتبارها "تدريبات على غزو". ورفضت سول وواشنطن هذه الادعاءات، وأكدتا أن تدريباتهما العسكرية ذات طبيعية دفاعية.