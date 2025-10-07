اجتماع عربي لتحديث الاستراتيجية العربية للرعاية الصحية الأولية وطب الاسرة

انطلق اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية برئاسة العراق وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب الخاص بتحديث الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة 2011-2016، بما يتماشى مع التطورات الصحية العالمية ويعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المتزايدة في مجالات الأمراض غير السارية، والأوبئة والاحتياجات الصحية للمجتمعات في أوقات السلم والحرب".

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للدول العربية.

ويشارك فى الإجتماع على مدي يومين كبار المسؤولين والخبراء المختصين بشؤون الرعاية الصحية الأولية في الدول الأعضاء.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة إن مجلس وزراء الصحة العرب اعتمد الخطة الإستراتيجية لتطوير الرعاية الصحية الأولية، وطب الأسرة في الدول العربية (2011-2016)، في دورته العادية (35) التي انعقدت مارس 2011 ببيروت، واعتبرها مرجعية أساسية في كافة الأنشطة والبرامج ذات الصلة في الدول العربية.

وأضاف البيان أن جامعة الدول العربية أولت أهمية كبيرة لموضوع الرعاية الصحية الأولية، حيث صدر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في دورتها الأولى التي انعقدت عام 2009 بدولة الكويت، قراراً تضمن مواصلة حكومات الدول العربية تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة في دولها، ووضع ذلك في قمة أولويات برامج وزارات الصحة العربية، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لوزارة الصحة في كل دولة وفقا للمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن الدول العربية كانت سباقة لتبني مفهوم الرعاية الصحية الأولية كمنطلق يعزز من تقديم الخدمات الصحية بهدف خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، والسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية، والانطلاق نحو تحقيق الأمن الصحي، من خلال التعامل مع كافة المشاكل الصحية والبيئية.