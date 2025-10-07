إسرائيل تمدد احتجاز ناشطة إسبانية بأسطول الصمود أسبوعا

قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية مددت احتجاز الناشطة الإسبانية رييس ريجو سيرفيرا أسبوعا، بعد ترحيل بقية المشاركين في "أسطول الصمود" الذي هاجمته تل أبيب أثناء إبحاره نحو قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار عن الفلسطينيين.

وقالت الهيئة الرسمية: "تم طرد (ترحيل) جميع ناشطي أسطول غزة (الصمود العالمي) من إسرائيل، باستثناء الناشطة الإسبانية رييس ريجو سيرفيرا، التي تم تمديد اعتقالها لمدة أسبوع".

وادعت الهيئة أن الناشطة "قامت بعض مساعدة طبيب أسنان في مصلحة السجون الإسرائيلية في سجن كتسيعوت (في منطقة النقب)".

والاثنين، نقلت الهيئة عن مصلحة السجون الإسرائيلية زعمها أن "مواطنة إسبانية في الخمسينات من عمرها من بين المعتقلات اللواتي شاركن في أسطول الصمود العالمي، عضّت ليلة الأحد إحدى موظفات الطاقم الطبي في سجن كتسيعوت".

وزعمت أن الموظفة "أُصيبت بإصابة طفيفة وتلقّت العلاج في المكان، فيما استُدعيت الشرطة إلى السجن لاستكمال الإجراءات القانونية للحادثة".

وأشارت إلى تمديد اعتقال الناشطة الإسبانية حتى الأربعاء، قبل أن تعلن اليوم تمديد اعتقالها لمدة أسبوع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال أسطول الصمود إن السلطات الأردنية تسلمت صباحا عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين (اللنبي من جانب إسرائيل)، وبحضور السلطات الدبلوماسية التونسية، المجموعة الأخيرة من المشاركين التونسيين في أسطول الصمود، وعددهم خمسة عشر.

وأضاف أن عملية التسليم شملت أيضا "مشاركين من الجزائر والمغرب والكويت وليبيا والأردن، بالإضافة إلى باكستان والبحرين وتركيا وسلطنة عمان".