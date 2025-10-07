الجبهة الديمقراطية تدعو لتشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض مع إسرائيل

أطلق فهد سليمان الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نداءً عاجلاً إلى رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وقيادات سائر قوى المقاومة والحركة الوطنية، داعياً إلى تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض مع إسرائيل.

وقال سليمان في بيان، اليوم الثلاثاء: «باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أدعو الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقيادات سائر قوى المقاومة والحركة الوطنية الفلسطينية، إلى التوافق فورًا على تشكيل وفد فلسطيني موحد، تحت راية م.ت.ف وفقًا لصيغة 2014، وعلى القاعدة السياسية المتمثلة بوثيقة إعلان بكين التي وقع عليها الجميع، من أجل إدارة المفاوضات حول تطبيق خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس ترامب».

وأضاف أنّ هذه الخطة تربط بين ترتيبات إنهاء الحرب وبين المستقبل السياسي لقطاع غزة وصولاً إلى فتح مسار ذي مصداقية نحو حق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.

وأشار إلى أنَّ خطة ترامب تطرح هذا المسار باعتباره إمكانية، موضحًا أن إسرائيل تسعى إلى تجزئة الخطة إلى مراحل من أجل حرق هذه الإمكانية.

وتابع: «تحويل هذه الإمكانية إلى إلتزام يسمح بقيام الدولة فعلاً هو أمر ممكن.. وشرطه المباشر هو وحدة أداة التفاوض بحيث تمثل الكل الفلسطيني واعتماد استراتيجية تفاوضية موحدة منسقة مع الدول الثماني العربية والإسلامية التي ساهمت في صياغة الخطة ومستندة إلى صلابة صخرة الصمود الفلسطيني وقوة الإنتفاضة العالمية ضد حرب الإبادة وتسونامي الإعتراف الدولي بدولة فلسطين».

واستكمل: «لقد دفع شعبنا ثمنًا باهظًا في معركة الصمود والتصدي لحرب الإبادة التي يشنها العدو. وشلالات الدماء المتدفقة على أرض هذه المعركة الملحمية تستصرخكم ألّا تدعوها تذهب هدرًا».

وختم بالقول إن هذه مسئولية تاريخية لن ينجو من الحساب على إهدارها أحد.