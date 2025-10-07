29 لاعبا في قائمة منتخب 2007 لمعسكر أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وائل رياض شيتوس، المدير الفني للمنتخب الوطني، مواليد 2007، قائمة المنتخب لمعسكر أكتوبر الحالي.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: إياد تامر، يوسف البشير ومصطفى سامي .

خط الدفاع: محمد الأمين، إياد مدحت، يوسف محمد، عبد الله محمد، محمد عبد البصير، أحمد بلال، ماهر خالد، يوسف محمود وعلي باسم.

خط الوسط: كريم حسنين، عمرو الشوادفي، محمد صالح، محمد ياسر، جوناس الملاحي، عمر ثروت، محمد وائل، عمر العزب، حسام عاشور التقي، أدهم كريم وإبراهيم عبد الفتاح

الهجوم: أحمد هيثم، يوسف صابر، حسن شريف ومحمود حسن.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 وائل رياض مديرا فنيا، شريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، محمود حرب مديراً إدارياً، أحمد رؤوف مدرباً مساعداً، إبراهيم عبد الجواد مدرباً لحراس المرمي، قاسم قدري مخططاً للأحمال، أحمد مصطفي محللاً للأداء.