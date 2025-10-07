 صبري فواز يلتقي جمهور معرض الزمالك للكتاب في جلسة حوارية بعنوان مساحة حرة غدا - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 5:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 5:14 م

أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن تنظيم لقاء مفتوح مع الفنان القدير صبري فواز ضمن فعاليات معرض الزمالك الأول للكتاب، تحت عنوان "مساحة حرة"، وذلك في السادسة مساء غدًا الأربعاء، بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في شارع حسن صبري بالزمالك.

وقال المركز إن الفنان صبري فواز، الذي يعد ممثلًا ومؤلفًا ومخرجًا مسرحيًا، قام بتأليف وإخراج عدد من العروض المسرحية المميزة، من بينها "ميسد كول من هولاكو"، و"حنقول كمان"، و"إيزيس"، و"صدى الأصداء"، و"اللي خايف يروح"، و"مزرعة الأرانب"، و"ياسين وبهية"، و"عروس الجنوب"، و"المدد"، و"ليل يا عين"، و"ليالي الحسينية".

وأشار البيان إلى أن الفنان صبري فواز أخرج أيضًا عشر مسرحيات قصيرة مأخوذة عن "كليلة ودمنة" للتليفزيون المصري، إلى جانب مشاركته في العديد من الأعمال التليفزيونية التي رسخت مكانته في الساحة الفنية.

