وأضاف ترامب، قبل ساعات من توجهه إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا: "أعتقد أننا سنتوصل إلى حل يجعل الناتو سعيدا جدا، ويجعلنا نحن أيضا سعداء جدا".

وفي الوقت نفسه، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند "لأسباب أمنية".

وعندما سئل عن مدى استعداده للذهاب بعيدا من أجل إخضاع الجزيرة للسيطرة الأميركية، أجاب: "ستكتشفون ذلك".

كما قال ترامب إن الولايات المتحدة خططت لعقد عدد من الاجتماعات بشأن غرينلاند خلال التجمع الرفيع المستوى في منتجع دافوس السويسري.

وكان الرئيس الأميركي قد صرح سابقا بأن محادثات تضم أطراف النزاع بين الولايات المتحدة وأوروبا ستعقد على هامش المنتدى، دون أن يحدد المشاركين فيها.

ولم يترك الرئيس الجمهوري مجالا للشك في رغبته بضم غرينلاند، التابعة للدنمارك، إلى السيطرة الأميركية.

وبعد أن أعرب حلفاء أوروبيون في الناتو عن تضامنهم مع الدنمارك وغرينلاند، قال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية عقابية اعتبارا من الأول من فبراير للضغط على معارضي بيع الجزيرة القطبية الشمالية للولايات المتحدة.

وعن معارضة سكان غرينلاند للانضمام إلى الولايات المتحدة، قال ترامب: "عندما أتحدث إليهم، أنا متأكد أنهم سيكونون في غاية الحماس".