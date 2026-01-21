السجن المؤبد لقاتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

الأكثر قراءة
تنظيم الاتصالات يلغي تسجيل الهواتف مع القادمين من الخارج داخل الدوائر الجمركية طالما كانت للاستعمال الشخصي
لوروا يدعو منتخبات إفريقيا لمقاطعة كأس العالم 2026
غلق مقر معانا لإنقاذ إنسان بعد 15 عاما من خدمة المشردين
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور القرار في جلسة استنافه على حكم حبسه شهرا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
نعم
لا
النتـائـج
تصويت
قضت محكمة يابانية بالسجن المؤبد على الرجل الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي وأرداه قتيلا، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.