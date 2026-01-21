 السجن المؤبد لقاتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي - بوابة الشروق
السجن المؤبد لقاتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 7:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 7:17 ص

 قضت محكمة يابانية بالسجن المؤبد على الرجل الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي وأرداه قتيلا، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.


