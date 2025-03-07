الرئيس السوري أحمد الشرع: سوريا واحدة موحدة ولن نسمح بعودة الفوضى

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده اليوم أقوى وأكثر وحدة من أي وقت مضى، مشددًا على أن بعض فلول النظام السابق حاولوا اختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، إلا أن الشعب والقوات الأمنية يقفون صفًا واحدًا في وجه أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وأضاف الشرع، في خطاب متلفز، أن سوريا موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، قائلًا: "إذا مست محافظة سورية بشوكة، تداعت لها جميع المحافظات لنصرتها وعزتها". وأكد أن سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب، فهي تعني الجميع، ومهمة للجميع.

وتابع الرئيس السوري مؤكدًا أنه لا خوف على بلد يوجد فيه مثل هذا الشعب وهذه الروح الوطنية، موجهًا رسالة إلى فلول النظام السابق بقوله: "لقد قاتلناكم في معركة التحرير رغم حرصكم على قتلنا، ولكننا اليوم لا نسعى للانتقام، بل نريد صلاح البلاد التي دمرتموها، ولا غاية لنا في دمائكم".