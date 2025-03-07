المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يستقيل بعد رفض رئيس الأركان الجديد ترقيته

قرر رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، عدم ترقية المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، مشيرًا إلى أن الأخير سيتقاعد من الجيش الإسرائيلي وسيتقدم باستقالته.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، قال بيان صادر عن جيش الاحتلال، إن قرار إنهاء خدمة هاجاري، جاء بالتوافق بين رئيس الأركان والمتحدث.

وبحسب البيان: «أعرب رئيس الأركان عن تقديره الكبير لـ هاجاري على سنوات خدمته القتالية المهمة؛ من أجل دولة إسرائيل».

وأشار إلى أن «هاجاري اضطلع بمهامه كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، خلال إحدى أكثر فترات الحرب تعقيدًا في تاريخ البلاد، بصورة مهنية ومخلصة».

وفي ديسمبر الماضي، انتقد هاجاري مشروع القانون المعروف باسم «فيلدشتاين»، والذي يمنح حصانة من الملاحقة القضائية لأفراد المؤسسة الأمنية الذين ينقلون معلومات سرية إلى رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، دون الحاجة إلى إذن مسبق من رؤسائهم.

ووصف هاجاري المشروع بأنه «خطير على الجيش»، مما تسبب في خلاف مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي طالب بإجراء تأديبي بحق المتحدث باسم الجيش.

واعتبر كاتس أن تصريحات هاجاري «تشكل تجاوزا خطيرا لصلاحياته»، قائلاً: «انتقاد الناطق باسم الجيش للسلطة السياسية والتشريعات في الكنيست يعد سابقة خطيرة ومخالفة للقواعد المتبعة في نظام ديمقراطي».

وأضاف أن «هذا النوع من السلوك غير مقبول، ولن يُسمح بتكراره مستقبلاً من أي مسئول عسكري».