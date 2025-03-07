أعلنت السلطات السورية، الجمعة، فرض السيطرة الكاملة على طرطوس واللاذقية، وتمديد فرض حظر تجول عام في المدينتين حتى السبت، بعد مواجهات مع من وصفتهم بـ"فلول النظام السابق"، ما استدعى استقدام تعزيزات وقوات إضافية من وزارة الدفاع، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونقل التلفزيون السوري عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن "عناصر نظام الرئيس بشار الأسد تريد إحداث شروخ بين السكان في المناطق المتنوعة طائفيا، ساعات قليلة تفصلنا عن إنهاء العملية ضد فلول نظام الأسد".

ويشهد الساحل السوري تطورات متسارعة مع استمرار العمليات العسكرية والاشتباكات التي اندلعت خلال ليلة الخميس. وعلى الرغم من فرض حظر تجوال في مدينتي اللاذقية وطرطوس إلّا أن المواجهات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، قبل أن تبدأ عمليات تمشيط واسعة شملت المدن والقرى والجبال المحيطة.

وذكرت "سانا" أنه تم تمديد فرض حظر تجول عام في مدينة طرطوس حتى الساعة 10 من صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، وسمح فقط بالخروج لأداء صلاة الجمعة، وخلال فترة ما قبل موعد الإفطار بساعة حتى انتهاء وقت صلاة التراويح.

وشهدت مدينة طرطوس، صباح الجمعة، هدوءا حذرا مقارنة بليلة الخميس، وسط حديث عن إصابات بين المدنيين نتيجة الرصاص الطائش الذي انتشر بكثافة خلال الاشتباكات وفق شهود عيان في المدينة.

في المقابل، أفادت مصادر محلية بوجود حركة نزوح في بعض قرى ريف طرطوس خوفا من تطورات الساعات المقبلة، وسط تضارب الأنباء حول وقوع ضحايا مدنيين في المنطقة.

كما أعلنت جامعة طرطوس، الجمعة، تأجيل جميع الامتحانات الجامعية المقررة في كلياتها يوم غد السبت. وبينت الجامعة أنه تم تأجيل الامتحانات إلى موعد سيحدد لاحقاً، بحسب وكالة "سانا".

فك الحصار عن اللاذقية

وأفاد التلفزيون السوري بأن قائد شرطة اللاذقية أعلن الانتهاء من تأمين المدينة وفك الحصار عن مواقع أمنية وعسكرية.

ونقل التلفزيون عن قائد الشرطة قوله "تم تأمين المدينة وفك الحصار عن مواقع أمنية وعسكرية، كما بدأنا تطهير منطقتي جبلة والقرداحة في ريف اللاذقية من عناصر النظام السابق".