مصطفى بكري يشيد بتحرير المختطفين في السودان: مصر لا تنسى أبناءها وكرامتهم أولويتها

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتحرير المصريين المختطفين من قبل ميليشيا الدعم السريع في السودان، وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إن القرار أحدث حالة من الارتياح لدى المصريين، مشددا أن «مصر دائمًا حاضرة وعمرها ما تنسى أبناءها في كل مكان وتحت أي ظرف؛ لأن كرامة المواطن المصري أولوية لدى الدولة المصرية».

وأضاف أن مشهد عودة المصريين من السودان يدعو للفخر ويؤكد أن «مصر حين تريد أن تفعل تستطيع أن تفعل»، مشددًا أن «مصر لا تترك أولادها، وما حدث هو رسالة إلى كل من يسعى أو يتآمر على مصر وأبنائها في الخارج».

وأكد أن «المساس بأمن أي مواطن مصري هو مساس بمصر ومؤسساتها المختلفة»، مشيدا في الوقت ذاته باقتراب الجيش السوداني من ساعة الحسم وإنهاء تمرد ميليشيا الدعم السريع في السودان بعد هروب كبار قادته ومغادرتهم العاصمة الخرطوم.

وتمكنت الأجهزة المعنية في مصر بالتنسيق مع نظيرتها بجمهورية السودان الشقيق من تحرير المصريين المختطفين ونقلهم من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كل الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستعادة المصريين المختطفين.