السفير الألماني في تل أبيب يعارض وقف إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة

عارض السفير الألماني في تل أبيب شتيفن زايبرت، وقف إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة.

وقال زايبرت في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية: «وفقا لقناعاتنا، فإن إغلاق الحدود مرة أخرى أمام المساعدات الإنسانية الدولية لا يتماشى مع التزامات إسرائيل المنصوص عليها في القانون الدولي».

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أضاف زايبرت: «لا يمكن أن يكون من الصواب أن ندع سكان غزة المأزومين يدفعون ثمن الجرائم المروعة لحماس»، محذراً من مساواة سكان القطاع بالحركة.

وذكر أن «حماس تستقطع جزءا من إمدادات المساعدات وتستفيد منه»، معقبًا: «يتعين التصدي لذلك، لكن الناس يحتاجون إلى الدعم»، بحسب تعبيره.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، قررت إسرائيل وقف إدخال المساعدات بشكل كامل من أجل الضغط على الحركة.

وتريد إسرائيل أن توافق «حماس» على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، بينما ترفض الحركة ذلك، وتريد الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تنص أيضا على إنهاء الحرب.

وبحسب زايبرت، فإن الفضل يعود إلى حد كبير إلى المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في التوصل إلى الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

وأكد السفير أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، وأن يتمكن جميع الرهائن من مغادرة غزة في أقرب وقت ممكن.