أمريكا: عرضنا إعادة توطين الويغور على تايلاند قبل ترحيلهم إلى الصين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ودول أخرى قدمت عروضا متكررة لتايلاند لإعادة توطين أكثر من ثلاثين رجلا من أقلية الويغور المسلمة قبل ترحيلهم إلى الصين، حيث تخشى جماعات حقوقية من أنهم قد يتعرضون للتعذيب وغيره من الانتهاكات.

وتم ترحيل 40 من الويغور، الذين كانوا محتجزين في تايلاند منذ عام 2014 بعد فرارهم من القمع الحكومي لمجموعتهم الأقلية في إقليم شينجيانج شمال غرب الصين، من مركز احتجاز في بانكوك تحت جنح الظلام الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، ردا على أسئلة من وكالة أسوشيتيد برس(أ ب ): "لقد عملنا مع تايلاند لسنوات لتجنب هذا الوضع، بما في ذلك من خلال العرض المستمر والمتكرر لإعادة توطين الويغور في دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة".

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال نائب وزير الخارجية التايلاندي روس جاليشاندرا إنه "لم تكن هناك عروض جادة لتوطين هؤلاء الرجال".