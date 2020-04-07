نجل كوفي عنان يحث «أفارقة المهجر» على تبني نهج الابتكار والقيادة

دعا كوجو عنان رجل الأعمال الشهير ونجل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، المهاجرين الأفارقة في دول العالم إلى تبني نهجي الابتكار والقيادة وتعزيز اسهاماتهم الايجابية داخل المجتمع.

وخلال مشاركته في المنتدى السنوي التاسع لأبحاث أفريقيا-استراليا، الذي عُقد في مدينة بيرث بغرب استراليا اليوم عبر الفيديو كونفرانس ، قال كوجو عنان "لدينا فرصة كبيرة لتغيير صورة افريقيا من الصورة النمطية التي اشتهرت بها من انتشار الفقر والفساد إلى صورة تروي قصة الثراء والإنصاف والقيادة الإنسانية الحديثة والقوية".

وأشار إلى وفرة الثروات الطبيعية من المعادن والألماس والأخشاب وغيرها بالقارة السمراء، لكنها رغم ذلك لم تكن كافية لانتشال شعوبها من الفقر.

وقال إنه: "على الرغم من وفرة هذه الثروات، ظلت إفريقيا غنية بالموارد ولكن قليلة الانتاج"... مضيفا أنه: "بينما يركز العالم بشكل عام على الاستفادة من الثروات الطبيعية في إفريقيا، إلا أنه مازال يتجاهل تماما تسليط الضوء على أهم مورد في القارة وهو شبابها".

وأوضح أن القارة الإفريقية تعج حرفيا بالشباب، ومعظمهم دون سن 21، ويشكلون حوالي 60% من تعداد سكان القارة. واقتبس عنان جملة كان يرددها والده الراحل دوما قائلا: "وأقول لكم كما قال لي والدي، إن أي مجتمع لا ينجح في استغلال طاقة شبابه وإبداعاتهم، سيتخلف عن الركب".

وأضاف: "على الرغم من أن الشباب الأفريقي يعد من بين أهم لاعبي كرة القدم في العالم، إلا أن كل 24 ساعة تشهد انضمام أكثر من 22 ألف شاب أفريقي إلى صفوف العاطلين عن العمل في العالم".