وزير الخارجية: إسرائيل تضع عراقيل غير قانونية أمام نفاذ آمن وسريع ومستدام للمساعدات لغزة

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ألقى سامح شكري وزير الخارجية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بيان مصر أمام الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.

وقال شكري في كلمته، اليوم السبت، إن مصر وفّرت النصيب الأكبر من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الدول الإسلامية واصلت جهودها هي الأخرى لتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أنه على الرغم من التضامن الإسلامي وفتح معبر رفح من قِبل مصر، إلا أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي، وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات.

وتابع: «في هذا الإطار، نتمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 واستحداث الآلية الأممية في غزة للإنفاذ الفوري غير المشروط للمساعدات الإنسانية لداخل القطاع».