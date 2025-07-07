وكيله: مالكوم مستمر مع الهلال

أكد فيرناندو جارسيا، وكيل أعمال مالكوم دي أوليفيرا، لاعب نادي الهلال السعودي استمراره مع الفريق، خلال الفترة القادمة.

وكانت أزمة نشبت بين مالكوم دي أوليفيرا مع عدد من جماهير الهلال، بعد مباراة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وقال فيرناندو جارسيا في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "غير صحيح مناقشة إدارة الهلال انتقال مالكوم لفريق محلي أو خارجي خلال الموسم القادم".

وأتم فيرناندو جارسيا تصريحاته قائلًا: "مالكوم مستمر بشكل طبيعي مع نادي الهلال، وجميع الأخبار التي خرجت في هذا الشأن غير صحيحة".

ويستمر عقد البرازيلي مالكوم مع نادي الهلال حتى يونيو 2027، بعدما انتقل إلى صفوف الفريق قبل موسمين، قادمًا من زينيت الروسي، وخاض مع الفريق 98 مباراة، سجل خلالهم 37 هدفًا، وصنع 31 آخرين.