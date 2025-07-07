الأهلي يحسم صفقة التعاقد مع ياسين مرعي

حسم النادي الأهلي صفقة التعاقد مع ياسين مرعي، لاعب نادي فاركو، في إطار تدعيم صفوف الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكثفت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب محاولاتها في الساعات القليلة الماضية مع نادي فاركو، لحسم صفقة التعاقد مع ياسين مرعي.

ونجحت إدارة الأهلي في حسم صفقة ضم المدافع، ياسين مرعي من فاركو، مقابل 35 مليون جنيه، يتم سدادهم على قسطين، بجانب 5 مليون جنيه بعض المكافآت المستقبلية، بجانب نسبة من إعادة البيع.

وحسب ما علمت بوابة الشروق فقد تتضمن صفقة انتقال ياسين مرعي للأهلي، انضمام أحد لاعبي الأحمر إلى صفوف فاركو، وهو ما قد يساهم في تخفيض المقابل المالي.

ووفقًا لما ورد لبوابة الشروق فإن ياسين مرعي هو المرشح رقم واحد لتدعيم خط دفاع النادي الأهلي من جانب خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأحمر.

يُذكر أن ياسين مرعي، البالغ من العمر 23 عامًا هو أحد ناشئي نادي الزمالك، وانتقل إلى صفوف فاركو قبل 4 مواسم، وخاض مع الفريق 60 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع هدف آخر.