انفجارات عنيفة في محافظة الحديدة بغربي اليمن جراء غارات إسرائيلية

هزت انفجارات عنيفة، مساء الأحد، مدينة الحديدة، غربي اليمن، إثر غارات جوية إسرائيلية، استهدفت مواقع متفرقة خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن انفجارات عنيفة هزت ارجاء المدينة إثر غارات استهدفت مواقع متفرقة في الحديدة، وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع من على المواقع المستهدفة".

وذكرت وسائل إعلام حوثية، أن "سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية رأس عيسى".

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان"إن القوات الجوية اليمنية (التابعة للجماعة) تتصدى في هذه الأثناء للعدوان الصهيوني على بلدِنا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه في وقت سابق، تحذيرا عاجلا إلى المدنيين والمتواجدين في موانئ، رأس عيسى، والصليف إضافة إلى محطة كهرباء الحديدة، رأس الخطيب، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، بضرورة الإخلاء الفوري".

وأوضح افيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هذه المناطق ستستهدف بغارات جوية خلال وقت قريب، بسبب ما وصفه بأنشطة عسكرية تنفذها جماعة الحوثي من تلك المواقع.

كما ناشد البيان، السفن الراسية بالقرب من هذه الموانئ بالمغادرة فوراً، مؤكداً أن البقاء في هذه المواقع يعرض حياتهم للخطر.

من جانبه، قال إسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، "من يحاول إيذاء إسرائيل سيتعرض للأذى ومن يرفع يده ضدها ستقطع". وتوعد الحوثيين بدفع ثمن باهظ، محذرا من أن" قانون اليمن هو نفس قانون طهران".

تأتي هذه الغارات بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون الدولي في إسرائيل، فيما أعلنت الأخيرة اعتراضها.