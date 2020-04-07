أردوغان يقدم شكوى ضد مذيع انتقد طريقة تعامله مع أزمة كورونا

قدم الرئيس رجب طيب أردوغان، شكوى جنائية إلى الادعاء العام في اسطنبول ضد مذيع تلفزيوني تركي شهير بسبب انتقاده لطريقة تعامل أردوغان مع أزمة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية، أن أردوغان طالب بأن تنظر محكمة الدعوى المقدمة ضد فاتح بورتاكال، بسبب "تصريحاته الكاذبة كليا والمتلاعب بها" على وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهم أردوغان المذيع البارز على قناة "فوكس تي في" بإهانة الرئيس، وهو اتهام قد تصل عقوبته للسجن لخمس سنوات وفقا للقوانين التركية.

وانتقد بورتاكال في تغريدة مساء أمس حملة تبرعات أطلقها أردوغان للمساعدة في التعامل مع توسع جائحة كورونا.

وشبه بورتاكال هذا العمل التضامني بأوامر الضرائب الوطنية خلال حرب استقلال تركيا أوائل عشرينات القرن الماضي، وقادت تلك الأوامر إلى مصادرة بعض السلع والممتلكات العامة.

وكتب بورتاكال على موقع تويتر: "أتساءل عما إذا كانوا سيطلبون أيضا أموالا من أصحاب الودائع أو المدخرات، لسوء الحظ، لا يمكن أن أقول إن هذا لن يحدث".

وبصورة منفصلة، تقدمت الهيئة المسؤولة عن تنظيم عمل البنوك في تركيا بشكوى ضد بورتاكال، واتهمته بـ"الإضرار بسمعة" البنوك.

وشهدت تركيا إلقاء القبض على عشرات الصحفيين وإغلاق العشرات من وسائل الإعلام، في إطار حملة الحكومة التركية ضد معارضيها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها فصيل من الجيش في عام 2016.