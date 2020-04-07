المفوضة الحقوقية لمجلس أوروبا تحذر من خطر كورونا على طائفتي الغجر والرحل

دعت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، اليوم الثلاثاء، الحكومات إلى ضمان حصول السكان من الغجر (الروما) والرحل على الرعاية الصحية والمياه النظيفة خلال تفشي وباء فيروس كورونا.

وحذرت مياتوفيتش من أن غجر الروما الذين يعيشون في مساكن دون المستوى ومستوطنات معزولة في جميع أنحاء أوروبا هم من بين أكثر الأشخاص عرضة للوباء.

وقالت مياتوفيتش في بيان بمناسبة اليوم العالمي للغجر "في العديد من الأماكن في أوروبا، لا يزال غجر الروما لا يستطيعون الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي. وهذا يجعل من الصعب للغاية تطبيق إجراءات النظافة المهمة مثل غسل اليدين بانتظام".

وأشارت المفوضة إلى تقارير تفيد بأن مستوطنات الروما في فرنسا لم تعد قادرة على الحصول على الكهرباء والمياه لأن مالكي المواقع غادروا بسبب قواعد الإغلاق.

ودعت مياتوفيتش إلى وقف جميع عمليات الإخلاء طوال فترة الأزمة.