 بريطانيا: فرض قيود على استخدام لقاح أسترازينيكا لمن تجاوزوا الـ30 - بوابة الشروق
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بريطانيا: فرض قيود على استخدام لقاح أسترازينيكا لمن تجاوزوا الـ30

لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 7:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 7:31 م

فرضت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، واللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، في بريطانيا قيودا على إعطاء لقاح أسترازينيكا/أكسفورد لمن تجاوزوا الثلاثين عاما، وذلك عقب الإبلاغ عن بعض حالات الإصابة النادرة بجلطات الدم.

وأعلنت الوكالة واللجنة القرار في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأربعاء.

ويوصى الآن من تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا، ولا يعانون من أي أمراض، بتلقي لقاحات أخرى، مثل لقاح فايزر/بيونتيك أو مودرنا، اللذين تمت الموافقة على استخدامهما، وبدأ طرحهما في بريطانيا.

ويجرى إخطار من تناولوا جرعتهم الأولى فقط من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد، بأن يتلقوا الجرعة الثانية طبيعي.


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