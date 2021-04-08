مبابي: نجحنا في استغلال الفرص أمام أفضل في العالم

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أكد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، أن خلق الفرص أمام بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، كان صعبا واستغلالها رجح كفتهم في اللقاء الذي جمعهما بدوري الأبطال.

وحقق باريس سان جيرمان فوزا غاليا على بايرن ميونيخ بنتيجة 3-2 ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة: "احب هذه النوعية من المباريات لأنها تحدي بالنسبة لي، واريد دائما أن أكون حاسما".

وأضاف: "المدرب طلب قطع الكرات أمام كيميتش مع نيمار، وأن نفتح المساحات في دفاع بايرن ونجعلهم يركضون لأنهم لا يحبون ذلك، وكل شئ سار مثلما خططنا له".

وأكمل مبابي: "كانت مباراة صعبة ضد أفضل فريق في العالم، وعلينا التحلي بالثقة بالنفس مع الحذر الدفاعي في مباراة الإياب".

وأتم: "الأمر لم يتعلق باليوم بالضغط على بايرن بل بكيفية خلق الفرص ومن ثم استغلالها".

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب في ملعب حديقة الأمراء.